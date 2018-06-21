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Российские оккупанты похитили двух жителей села Бершуети
21.06.2018 13:36
Российские оккупанты похитили с линии оккупации двух жителей села Бершуети.
Информацию распространяют члены семьи задержанных.
По их словам, 27-летний Гоча Берианидзе и 19-летний Николом Джавахишвили отправились в сельскую молельню, в это время их и задержали.
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