«Список Татунашвили - Отхозория» - перечень 33-х лиц

26.06.2018 20:41 Стали известны лица, которые вошли в т.н «список Татунашвили — Отхозория». Содержание списка публикует "Первый канал" ОВГ.



Давид Джемалович Гурциев и Алик Фиродович Табоев. Согласно т.н документу «списку Татунашвили — Отхозория», 22 февраля 2018года, в селе Мосабруни Ахалгорского района, начальник отделения т.н службы КГБ оккупированного Ахалгорского района Алик Табоев, сотрудник прокурора т.н прокуратуры оккупированного Ахалгорского района Давид Гурциев и другие сотрудники т.н правоохранительных органов оккупированного Цхинвальского региона, совместно ограничили свободу сначала Арчила Татунашвили, позднее — Иосеба Павлиашвили и Левана Куташвили, перевезли их в здание т.н Службы государственной безопасности Ахалгорского района, где с целью пыток Арчила Татунашвили, передали их вооруженным сотрудникам т.н правоохранительных органов оккупированного Цхинвальского региона, которые отвезли их в Цхинвали, где пытали Арчила Татунашвили за участие в августовской войне 2008 года, в частности, нанесли ему более 100 повреждений на разных участках тела. Позднее, Арчил Татунашвили скончался. Иосеб Павлиашвили и Леван Куташвили 24 февраля 2018 года были освобождены из т.н изолятора временного содержания, однако им вновь незаконно ограничили свободу и они не могли перейти на территорию контролируемую грузинскими властями до 11 марта 2018 года.



Рашид Канджи-оглы, проживающий в Ткварчельском районе, согласно т.н документу «списку Татунашвили — Отхозория», в Хурча, около линии оккупации, возле КПП Хурча — Набакеви, Рашид Канджи-оглы, 19 мая 2016 года убил гражданина Грузии — Гигу Отхозория.



В список также включены: Славик Бадия, Рауль Кортава, Заур Читанава, Циброна (Эка) Ахалая, Отар Турнанба, Алика Цабрия, Руслан Джопуа, Роза Мирцхулава, Димитр Аршба, Владимир Гуния, Алхаз Мирцхулава, Гия Тужба, Генрих Чанба, Владимир Ануа, Заур Цецхладзе , он же Михаил Тарба, Геннадий Ашхацава Гела Ванача, Отар Палавандзия, Олег Папаскири, Африкан Бганба, Вахтанг Убирия, Владимир Начач-оглы, Шурик Кокоскерия, Лев Биченов, Гия Туаев, Писо Вазагова, Тамаз Бестаев, Рамчик Пухаев, Аркадий Дзеранов, Зураб Дудаев.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня на брифинге в администрации правительства представил проект постановления правительства о «списке Отхозория — Татунашвили».



По его словам, к этому времени в список Отхозория-Татунашвили внесены 33 лица, которые с 1991 года по сегодня совершили разные преступления в отношении граждан Грузии на оккупированных территориях.















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