Премьер-министр Грузии о катастрофической демографической ситуации на оккупированных территориях

23.08.2018 19:58 На оккупированных территориях Грузии количество населения из года в год уменьшается, и это человеческая трагедия - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на пресс-конференции, проведенной вместе с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель.



По словам премьер-министра Грузии, до начала войны в Абхазии проживали 530 000 человек, сегодня чуть больше 100 000, а в Цхинвальском регионе население сократилось 4-5 раз.



"Я многим журналистам, которые приезжают из Европы, говорю, что отношения между людьми действительно хорошие. А это означает, чтобы надо найти политическое решение, которое справедливо отрегулирует все это.



Существует международное право, существуют документы, которые подписаны, и надо их выполнять, этому, разумеется, необходима политическая воля, и мы рады, что наши дружественные страны, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Германия, и госпожа канцлер ведут диалог с Россией по многим вопросам, поскольку у диалога нет альтернативы. Мы убеждены, что совместными шагами мы обязательно достигнем желаемого.



Наша самая большая боль заключается в том, что количество населения на этих территориях из года в год сокращается. Хочу напомнить всем, что до начала войны в Абхазии проживало 530 000 человек, сегодня там чуть больше 100 000. Что касается Цхинвальского региона, здесь население уменьшилось 4-5 раз, и не превышает 20 000 человек, большинство из которых являются опять-таки представителями оккупационных сил. И здесь возникает вопрос, в интересах ли это людей, которые дружно жили здесь многие века - это человеческая трагедия, это является гуманитарной катастрофой.



Исходя из этого, мы ориентированы на конкретную цель, восстановление доверия. Вам известна наша программа "Шаг к лучшему будущему", которая служит именно тому, чтобы нашему населению, проживающему на этой территории, дать соответствующий доступ на медицинскую услугу, образование, чтобы они могли вести элементарную предпринимательскую деятельность, чтобы прокормить семью, мы хотим только мира, и хотим справедливости. Я убежден, по поддержке наших друзей обязательно наступит время, когда эти проблемы будут решены"- заявил премьер-министр Грузии.

















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