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Россия не выполняет взятые международные обязательства - Бахтадзе
23.08.2018 20:53
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что Россия не выполняет взятые международные обязательства по выводу своих войск из Абхазии и Цхинвальского региона.
"К сожалению, Россия не выполняет международных обязательств, которые она взяла в 2008 году по выводу своих войск с территории Грузии и продолжает оккупацию 20 процентов наших территорий", - заявил М.Бахтадзе в четверг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Тбилиси.
Он отметил роль Евросоюза и, особенно, Германии в урегулировании конфликтов в Грузии.
"Наша позиция заключается в том, что при наличии политической воли несложно найти механизм для урегулирования этих конфликтов", - сказал премьер.
По его словам, взаимоотношения на уровне населения между грузинами, осетинами и абхазами нормальные, что дает основу для нахождения политического решения.
"Есть международное право, есть подписанные соглашения, которые надо выполнить. Мы рады, что США, Евросоюз и Германия ведут диалог с Россией, который обязательно приведет к результату. Самая большая наша боль в том, что в оккупированных регионах резко сокращается население. До войны в Абхазии проживали 530 тысяч человек, а сегодня немногим больше 100 тысяч человек. В Цхинвальском регионе население сократилось в пять раз и сегодня составляет не более 20 тысяч человек", - сказал М.Бахтадзе.
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