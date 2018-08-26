Рано или поздно России придется изменить решение о признании независимости оккупированных территорий - МИД Грузии

26.08.2018 20:44 «Рано или поздно России придется изменить принятое в 2008 году незаконное решение о признании т.н. независимости неотъемлемых регионов Грузии», - об этом заявляет департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии в связи с 10-й годовщиной признания оккупированных территорий Грузии.



Как сообщают в департаменте прессы и информации внешнеполитического ведомства, власти Грузии делают все для примирения и восстановления доверия между населением, разобщенным войной и разделительными линиями.



«Сегодня все международное сообщество непоколебимо стоит на страже суверенитета, территориальной целостности Грузии и международного права. Эта твердая поддержка показательно отражена в действенных шагах международной общественности в направлении мирного урегулирования конфликта. И визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию на 10-ую годовщину августовской войны и тот беспрецедентный отклик стран-партнеров и международных организаций, имевший место в этот последний период, является ясным подтверждением этой поддержки.



Рано или поздно Российской Федерации придется изменить принятое в 2008 году незаконное решение о признании т.н. независимости неотъемлемых регионов Грузии и деоккупировать территории нашей страны. Власти России 12 августа 2008 года взяли на себя международное обязательство о выводе сил из Грузии, и они должны полностью выполнить заключенное при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня.

Со своей стороны Грузия продолжает конструктивное и активное участие в Женевских международных переговорах, чтобы достигнуть ощутимого прогресса по таким важным вопросам повестки дня, как подтверждение и исполнение Российской Федерацией обязательства не применять силу, создание в оккупированных регионах международных механизмов безопасности и безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев.



Власти Грузии делают все для примирения и восстановления доверия между населением, разобщенным войной и разделительными линиями, а также для того, чтобы наши граждане, оставшиеся за оккупационной линией, независимо от их этнического происхождения могли всецело пользоваться теми благами и возможностями, которые создает государство для своих граждан», - заявляют в ведомстве.















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