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Российские оккупанты похитили 50-летнего пастуха


07.10.2018   15:39
Российские оккупанты захватили пастуха на пастбище села Кирбали Горийского района. Информацию подтвердил поверенный села Давид Церцвадзе.

Похищен 50-летний Акакий Датиашвили. Инцидент произошел вчера вечером во время выпаса крупнорогатого скота. Вместе с Датиашвили на пастбище находились его сын и односельчане. Во время похищения пастух криком предупредил остальных, чтобы они убежали.

Об очередном факте похищения гражданина Грузии проинформирована Миссия наблюдателей ЕС.






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