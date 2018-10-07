Российские оккупанты похитили 50-летнего пастуха

07.10.2018 15:39 Российские оккупанты захватили пастуха на пастбище села Кирбали Горийского района. Информацию подтвердил поверенный села Давид Церцвадзе.



Похищен 50-летний Акакий Датиашвили. Инцидент произошел вчера вечером во время выпаса крупнорогатого скота. Вместе с Датиашвили на пастбище находились его сын и односельчане. Во время похищения пастух криком предупредил остальных, чтобы они убежали.



Об очередном факте похищения гражданина Грузии проинформирована Миссия наблюдателей ЕС.















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