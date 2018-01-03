Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия не намерена закупать российский газ в 2018 году


03.01.2018   13:14
Грузия не намерена закупать в 2018 году российский газ. Министр экономики Дмитрий Кумсишвили утвердил баланс природного газа на будущий год.

Согласно документу, прогнозная поставка в стране составит 2,689 миллиардов кубических метров. Из них 99,65% Грузия получит из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиардов кубических метров от "Сокар", а 813 миллиона из месторождения "Шах-Дениз". Остальные 0,35% (9,41 миллионов кубических метров) – местная добыча.

В 2017 году Грузия получила из России 100 миллионов кубических метров газа. После марта поставка не осуществлялась.

Согласно документу, оформленному с "Газпромом", Россия платит Грузии налог соответственно природному газу, пропущенному в Армению. Документ в силе до конца 2018 года.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
Азербайджан удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе в 2018 году
Сельское хозяйство Грузии – итоги 2017 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Раненого жителя Панкисского ущелья осмотрят иностранные медики
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
В Чечне ликвидировали систему по отмыванию денег
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна