Грузия не намерена закупать российский газ в 2018 году

03.01.2018 13:14 Грузия не намерена закупать в 2018 году российский газ. Министр экономики Дмитрий Кумсишвили утвердил баланс природного газа на будущий год.



Согласно документу, прогнозная поставка в стране составит 2,689 миллиардов кубических метров. Из них 99,65% Грузия получит из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиардов кубических метров от "Сокар", а 813 миллиона из месторождения "Шах-Дениз". Остальные 0,35% (9,41 миллионов кубических метров) – местная добыча.



В 2017 году Грузия получила из России 100 миллионов кубических метров газа. После марта поставка не осуществлялась.



Согласно документу, оформленному с "Газпромом", Россия платит Грузии налог соответственно природному газу, пропущенному в Армению. Документ в силе до конца 2018 года.



















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