|
Грузия не намерена закупать российский газ в 2018 году
03.01.2018 13:14
Грузия не намерена закупать в 2018 году российский газ. Министр экономики Дмитрий Кумсишвили утвердил баланс природного газа на будущий год.
Согласно документу, прогнозная поставка в стране составит 2,689 миллиардов кубических метров. Из них 99,65% Грузия получит из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиардов кубических метров от "Сокар", а 813 миллиона из месторождения "Шах-Дениз". Остальные 0,35% (9,41 миллионов кубических метров) – местная добыча.
В 2017 году Грузия получила из России 100 миллионов кубических метров газа. После марта поставка не осуществлялась.
Согласно документу, оформленному с "Газпромом", Россия платит Грузии налог соответственно природному газу, пропущенному в Армению. Документ в силе до конца 2018 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна