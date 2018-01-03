«Wizz Air» распространяет заявление в связи с задержкой граждан Грузии в Ларнаке

03.01.2018 18:15 Авиакомпания «Wizz Air» распространяет заявление в связи с задержкой граждан Грузии в Ларнаке.



Как говорится в заявлении, несколько пассажиров не явились вовремя к посадочному выходу на рейс Ларнака-Кутаиси 2 января.



«2 января 2018 года, несколько пассажиров не явились вовремя к посадочному выходу на рейс W6 6404 Ларнака-Кутаиси. Согласно общим процедурам перевозки пассажиров, чем руководствуются все авиакомпании, пассажиры, которые явятся к посадочному выходу после его закрытия, не будут допущены на рейс. В этом случае, представители авиакомпании оказывают помощь пассажирам, чтобы забронировать полет на следующем рейсе. С целью избежания задержи, ««Wizz Air» напоминает пассажирам, что они должны явится к посадочному выходу за 30 минут до взлета самолета», — говорится в заявлении.



Девять граждан Грузии просят помощи у компании ««Wizz Air» и посольства Грузии на Кипре. Пассажиры застряли в городе Ларнака. Причиной стала задержка в аэропорту. По информации пассажиров, их не пустили на рейс и предложили купить новые билеты на следующий рейс.



Вместе с тем, туристы готовят иск против авиакомпании и аэропорта.















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