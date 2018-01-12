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В Грузии открылась Школа приключенческого туризма


12.01.2018   19:01
На высоте 2800 метров официально открылась Школа приключенческого туризма. Ее открытие очень важно, так как в этой школе будут подготовлены люди тех профессий, трудоустройство которых практически гарантировано и которые очень нужны нашей стране в плане развития туризма, - заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в ходе открытия в Гудаури Школы приключенческого туризма.

Как сообщают в Министерстве экономики и устойчивого развития, цель Школы приключенческого туризма – профессиональная подготовка кадров, занятых в сфере приключенческого туризма и других связанных с ним активностях высокого риска, создание такой системы, которая повысит в Грузии безопасность.

На официальном открытии школы также присутствовали первый заместитель министра образования и науки Кетеван Натриашвили, директор ООО «Компании по развитию горных курортов» Министерства экономики и устойчивого развития Александр Онопришвили и специалисты отрасли горных проводников.






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