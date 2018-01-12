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Издательство "Lonely Planet" включило Грузию в десятку самых лучших стран мира для путешествия в 2018 году
12.01.2018 23:06
Популярное австралийское издательство «Lonely Planet» включило Грузию в десятку самых лучших стран мира для путешествия в 2018 году.
Грузия в списке занимает седьмое место. Lonely Planet пишет, что Грузия – это древнейшая страна на Южном Кавказе, ориентированная на будущее.
«Эта страна смотрит в будущее, но гордится традициями, эта страна древних рецептов, придуманных в тавернах, где тамада поднимает тосты за честь и упокой душ героев, как старых, так и новых. Страна так гордится тем, что является регионом вина, что должностные лица миграционной службы аэропорта во время паспортного контроля встречают путешественников с бутылкой красного вина», — пишет издание.
Первое место в рейтинге досталось Чили, второе — Южной Корее, а третье — Португалии. Затем следуют Джибути, Новая Зеландия, Мальта, Грузия, Маврикий, Китай, замыкает десятку Южная Африка.
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