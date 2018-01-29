Из Грузии экспортировали 23,6 тысячи тонн мандаринов

29.01.2018 09:34 Сезон урожая цитрусов завершился – из Грузии за этот сезон было экспортировано около 23,6 тысяч тонн цитрусов, говорится в сообщении на сайте министерства сельского хозяйства Аджарии.



Грузинские мандарины продавались в Россию, Украину, Армению, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Литву, Польшу и в Катар.



Следует отметить, что за сезон 2016-2017 года из Грузии было экспортировано около 28 тысяч тонн мандаринов.



Координационный штаб по организованному сбору цитрусов открылся в Аджарии 15 ноября 2017 года.



Для обеспечения экспортного рынка конкурентоспособным и высококачественным цитрусом, в текущем сезоне мандарины принимали до 30 предприятий по сортировке и упаковке цитрусовых.



Нестандартные мандарины закупали две компании TCF GEORGIA и Georgian industrial Asset Management Group.



В рамках проекта по содействию реализации мандаринов, предназначенных для промышленной переработки, консервные заводы приняли и переработали более 8,3 тысячи тонн цитрусов.



В текущем сезоне, как и в предыдущих, государство оказало помочь фермерам, предоставляя госсубсидию на нестандартные мандарины.



Компании, которые закупали мандарины, предназначенные для промышленной переработки за 0,2 лари (более 0,08 долларов), получали от Агентства по управлению сельскохозяйственными проектами госсубсидию в размере 0,1 лари (более 0,4 долларов) за килограмм.



Новости-Грузия











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