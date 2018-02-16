ЕС изучает возможности транспортировки туркменского газа через ЮГК

16.02.2018 12:21 ЕС изучает возможности транспортировки туркменского газа через "Южный газовый коридор". Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по энергетике, сопредседатель консультативного совета проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) Марош Шефчович.



В Баку 15 февраля состоялось четвертое заседание министров в рамках консультативного совета ЮГК.



"2018 год станет особенным периодом в реализации проекта "Южный газовый коридор". В 2020 году азербайджанский газ дойдет до Европы. Это стратегический проект, который усилит энергетическую безопасность Европы", - сказал Шефчович на пресс-конференции.



По его словам, Еврокомиссия находится в постоянном контакте с властями Туркмении в этой связи.



"Несколько лет назад был сформирован мандат для переговоров по строительству Транскаспийского газопровода. Сейчас мы изучаем возможности транспортировки туркменского газа через "Южный газовый коридор". В этом направлении ведется работа", - цитирует Шефчовича "Прайм".



"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.



На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.















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