Правительство выступает с новой налоговой инициативой для мелких предпринимателей

16.02.2018 22:02 Министерство финансов Грузии выпустило с новой налоговой инициативой, которая предусматривает установление льгот для мелких предпринимателей.



Согласно инициативе налоговой реформы, с которой министр финансов Мамука Бахтадзе ознакомил сегодня журналистов, в качестве мелких предпринимателей смогут зарегистрироваться лица, доходы от экономической деятельности которых не превышают 500 тысяч лари в год. По действующим нормам, статус мелкого предпринимателя могут получать только те предприниматели, доходы которых составляют до 100 тысяч лари. В то же время, для мелких предпринимателей будет установлен «беспрецедентный льготный режим», и установленная для них налоговая ставка будет снижена в пять раз - с 5% до 1%.



Как разъяснил Мамука Бахтадзе, в рамках инициативы, также упраздняется практика предварительной выплаты налогов и мелкие предприниматели будут платить 1% налога на оборот только в конце месяца. В то же время, мелкие предприниматели будут освобождены от «производства всякой дополнительной бухгалтерии», и они будут обязаны использовать только контрольно-кассовый аппарат и товарные накладные.



По словам министра, льготный налоговый режим затронет около 120 тысяч человек и будет задействован, предположительно, с 1 июля, после утверждения Парламентом соответствующих законодательных условий.



«Приоритетом нашего правительства является то, чтобы существенно увеличить доли малого и среднего бизнеса в нашей экономике и достичь такого экономического роста, который позволит нам охватить все слои нашего населения», - заявил Мамука Бахтадзе.



О льготном налоговом режиме премьер-министр Георгий Квирикашвили говорил на заседании правительства 15 февраля, где он отметил, что эта инициатива станет «важным облегчением для людей, занятых мелким предпринимательством».



«Я уверен, что наши предприниматели подхватят эту инициативу, возникнут инициативы по созданию новых предприятий, и это будет очень важным свежим кислородом для мелких предпринимателей, для развития их предприятий», - подчеркнул Георгий Квирикашвили.



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