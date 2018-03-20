Вера Кобалия: Я довольна тем, что мне удалось за два года в Индонезии

20.03.2018 19:39 Бывший министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кобалия, которая два года работала советником правительства Индонезии, в интервью "ТВ Пирвели" говорит о своих достижениях в Индонезии, и планах на будущее. По ее словам, она довольна своими достижениями.



"Для меня первой намеченной миссией было улучшение бизнес среды в Индонезии. Индонезия является почти 300-миллионной страной, состоит из 14 островов, это абсолютно другой регион, там картина совершенно отличается от той, что мы имеем в Грузии, или других странах Европы. Кроме миссии улучшение бизнес среды, которая была у меня, были и другие миссии, это улучшение суда, введение электронных систем и процессов, и вообще, открытие торговой базы, поскольку на протяжении ряд лет Индонезия была достаточно закрытой страной. Я довольна тем, что мне удалось сделать в течение двух лет.



Сейчас я продолжаю сотрудничество с ними, в данном случае я буду не там, и буду давать советы на расстоянии. Когда будет нужно, поеду, но в 21-м веке можно электронно контактировать, просто консультировать и из Грузии, и из других стран.



В Индонезии мы достигли того, что за два года в рейтинге занятия бизнесом с 109 места я подняла страну на 69 место. Мы провели достаточно много реформ, взяли эту реформу прямо из Грузии, и постарались внедрить в Индонезии, разумеется, одной из них были Дома юстиции. Дом юстиции Индонезии отличается от существующего в Грузии в том контексте, что он не такой гибкий и профессионально сформированный, как в Грузии, но они постепенно идут к тому, чтоб внедрить такой же, как в Грузии. А также мы внедрили электронные сервисы, которые делают более простыми процедуры, и ускоряют их.



В правительстве Индонезии были совершенно отличающиеся друг от друга партии, но им удавалось сотрудничать друг с другом, и когда дело касалось развития страны, выдачи информации за пределами страны, и привлечения инвестиций, внутренних проблем не было видно.



Надеюсь, никогда не буду чувствовать себя гостьей в Грузии. Не думаю, что получу предложение от грузинского частного сектора, поскольку мы очень политизированные. Не имеет значения, был человек технократом или нет, так как все равно мы смотрим на всех в политическом свете. Это, наверное, понятно, поскольку мы маленькая страна"- заявила Вера Кобалия.

















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