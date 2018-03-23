ЕС поддерживает проект энергоэффективного строительства в Тбилиси

23.03.2018 23:42 Грузинская девелоперская компания m² получила поддержку ЕС для создания энергоэффективных многоквартирных домов в Тбилиси. Во время своего недавнего визита в Грузию госпожа Катарина Матернова, Заместитель директора Генерального директората по переговорам о добрососедстве и расширении (DG NEAR), посетила крупномасштабный проект по энергоэффективности, реализованный компанией м². Проект финансировался Международной финансовой корпорацией, Зеленым фондом для роста (GGF) и поддерживался ЕС. Это одна из многих инициатив ЕС в области энергоэффективности в Грузии.



Благодаря полученной поддержке девелоперская компания м² смогла улучшить изоляцию здания, установить современные котлы и бытовую технику и обеспечить более изолированные окна и двери. Для квартир, построенных в рамках этой инициативы, общая ожидаемая ежегодная экономия CO2 равна посадке 210 000 деревьев в год.



Чтобы получить поддержку GGF и ЕС, компания м² должна была построить многоквартирные дома, которые, по крайней мере, на 20% более эффективные, чем те, которые строились в соответствии со стандартными грузинскими строительными нормами. Взамен они получили кредит в размере 11,5 млн долларов США. В рамках GGF также была оказана техническая помощь для проведения энергетических аудитов и определения наиболее эффективного способа удовлетворения высоких энергетических стандартов.



Зеленый фонд для роста является частью инициативы EU4Energy. Инициатива EU4Energy включает всю поддержку ЕС для улучшения энергоснабжения, безопасности и взаимосвязи между партнерами, а также способствует повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Это делается путем финансирования проектов и программ, которые помогают реформировать энергетические рынки и сократить национальную энергетическую зависимость и потребление. В долгосрочной перспективе это делает энергоснабжение более надежным, прозрачным и доступным, тем самым сокращая энергетическую бедность и счета за электроэнергию, как для граждан, так и для частного сектора.















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