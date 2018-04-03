Больше всех визитеров в марте в Грузию прибыло из Азербайджана

03.04.2018 12:24 В марте 2018 года количество иностранных визитеров, посетивших Грузию, выросло на треть. Об этом заявил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе. По его словам, число тех, кто провел в стране не менее 24 часов, составило 292 017 человек, что на 72 403 (+33%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.



При этом в целом число иностранцев, посетивших в марте Грузию, достигло 578 514 человек, что на 67 472 (+13,2%) больше показателя за 2017 год.



«Мы рады, что в Грузии слово туризм превратилось в символ успеха. Для нас очень важно развитие туризма».



В марте 2018 года самое большое число визитеров прибыло в Грузию из Азербайджана – 133 448 человек, Армении – 109 371, Турции – 100 721, России – 91 529 и Ирана – 58 828 человек. Позитивная тенденция сохраняется и со странами Евросоюза. По темпам роста числа визитеров лидируют Великобритания (+74%), Германия (+47%), Латвия (+45%), Литва (+35%) и Франция (+25%). Кроме того, значительный рост числа визитеров демонстрируют такие страны как Израиль (+78%), Китай (+62%), Иран (+46%), Индия (+43%) и США (+35%).



Что касается показателей за январь-март 2018 года, в этот период Грузию посетил 1 463 561 иностранных визитер, что на 196 584 человека (+15,5%) больше, чем за аналогичный период 2017-го. И вновь показатель роста иностранцев, которые провели в Грузии не менее 24 часов, выше: 659 338 человек, что на 144 933 (+28,2%) больше прошлогоднего показателя.















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