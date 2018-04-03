Администрация Батумского морского порта приостановила реорганизацию

03.04.2018 22:19 Исходя из возникшей в Батумском морском порту кризисной ситуации, после консультаций с "КазТрансОйлом" и учитывая обращение администрации правительства Аджарской автономной республики, принято решение приостановить на данном этапе процесс реорганизации, заявил генеральный директор порта Даниар Мухамед Рахим журналистам во вторник.



"До прояснения ситуации и поиска максимально выгодного для порта решения, вопрос снят с повестки дня", - сказал гендиректор.



При этом он отметил, что с целью повышения объективности в порту уже создана комиссия по сохранению стабильности в трудовом коллективе, которой, учитывая требования коллектива, будет руководить "Батумский нефтяной терминал", а не администрация порта. "Эта комиссия готова приступить к работе", - заявил Д.М.Рахим.



Гендиректор сообщил также, что с целью соблюдения всех предусматриваемых законом формальностей, соответствующее письмо во вторник направлено коллегам и профсоюзу.



"Мы призываем всех работников и участников протеста действовать сбалансированно с полным соблюдением законодательства и этических норм", - сказал гендиректор порта.



Между тем, несмотря на этот призыв, сотрудники Батумского порта, несколько из которых накануне в знак протеста против планируемых администрацией в рамках реорганизации увольнений объявили голодовку, не собираются ее прекращать до тех пор, пока генеральный директор порта не будет отправлен в отставку.



По словам участников акции, несмотря на приостановку реорганизации, их протест не прекратится, они требуют смены руководства порта.



Тем временем, как сообщают грузинские СМИ, Батумский порт, один из крупнейших морских портов Грузии, из-за забастовки сотрудников второй день парализован. В порт не входят и не выходят корабли, остановлены краны, докеры, не работают буксиры и хозяйственная группа.



ООО "Батумский морской порт" с февраля 2008 года находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".



В 2017 году перевалка грузов в Батумском порту составила 4,2 млн тонн - на 25% меньше, чем годом ранее. В том числе обработка сухих грузов в порту в прошлом году сократилась на 9,1% - до 795 тыс. тонн.















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