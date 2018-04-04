Батумский порт возобновил работу после забастовки рабочих

04.04.2018 21:37 Компания, владеющая портом Батуми, отказалась от увольнения рабочих, и порт возобновил работу. Однако шесть протестующих продолжили голодовку с требованием отставки гендиректора порта, сообщил глава их профсоюза.



2 апреля несколько десятков работников Батумского морского порта начали забастовку, опасаясь новых увольнений в связи с реорганизацией компании. 12 из них объявили голодовку, требуя отставки директора порта. 3 апреля голодающих было восемь. В этот день бастующие заблокировали в порту путь одному из судов.



К 23.00 (22:00 мск) 3 апреля правоохранители добились разблокировки выхода в акваторию порта, сообщила казахстанская компания "КазТрансОйл", владеющая Батумским портом.



"В настоящее время работа порта возобновлена, объект действует в прежнем режиме", - заявила сегодня компания на своем сайте.



В 2015 году казахстанская компания "КазТрансОйл" ликвидировала Batumi Terminals Limited и стала владельцем ООО "Батумский нефтяной терминал". Реструктуризация не приведет к увольнениям сотрудников терминала, заверили тогда власти Грузии.



"С сегодняшнего утра батумский нефтяной терминал возобновил работу, поскольку руководство компании согласилось не увольнять рабочих", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель профсоюза работников Батумского морского порта Амиран Микеладзе.



Согласно договоренностям между компанией и профсоюзом порта, частью которого является и нефтяной терминал, все уволенные вернутся на работу, сказал он.



Несмотря на прекращение забастовки, шесть из двенадцати человек, объявивших голодовку 2 апреля, продолжают ее. Они настаивают на отставке генерального директора порта, сообщил Микеладзе.



"Этот человек с самого начала занял жесткую позицию – никого не предупредив, ничего не обсудив, он принял решение об увольнении сотрудников. И до последнего дня, пока посредником не выступило министерство труда, социальной защиты и охраны здоровья, он не принимал решения", - заявил Амиран Микеладзе.



По словам Микеладзе, ни один из голодающих пока не терял сознания и не нуждался в медицинской помощи. Возле протестующих дежурит экипаж скорой медицинской помощи. Кроме того, на территории самого терминала действует медицинский пункт, сотрудники которого проводят мониторинг состояния голодающих.



Заявления об увольнении ранее подписали 25 сотрудников, достигших пенсионного возраста, сообщил Микеладзе. "Им создали такие морально-психологические условия, что они вынуждены были написать заявления об уходе. В настоящее время они продолжают работу, но дальнейшая сулдьба зависит от наших переговоров с руководством «КазТрансГаз»", - сказал глава профсоюза "Кавказскому узлу".



Причиной увольнения рабочих стало желание искусственно обанкротить Батумский порт и осуществить его рейдерский захват, заявил член Верховного Совета Аджарии Гия Абуладзе.



Он считает, что о намерении правительства заменить "КазТрансОйл" на другую компанию власти Грузии заявили еще 22 марта, когда проанонсировали строительство на терриории порта нового терминала армянской компанией Wonderder Express, сообщил на своем сайте грузинский "25-й канал".



ВО-первых, не проводилось никаких исследований прибрежной линии для строительства, а во-вторых, строительство еще одного терминала неприемлемо для курортного города Батуми, считает Абуладзе. "Рассматриваются два варианта захвата терминала. Первый – покупка порта и терминала по очень низкой цене, и второй – зайти в порт через офшорную компанию", - заявил Абуладзе.



Амиран Микеладзе не согласился с этим мнением. "Весь конфликт возник из-за жестких методов менеджмента. Кроме того, именно правительство Грузии в лице министерства труда, социальной защиты и охраны здоровья сделало все, чтобы урегулировать конфликт самым мягким образом", - заявил "Кавказскому узлу" Амиран Микеладзе.



"Кавказский узел"











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