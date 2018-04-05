Директор Батумского порта подал в отставку

05.04.2018 21:16 Генеральный директор компании «Батумский нефтяной терминал», владеющей Батумским портом, покинул свой пост после забастовки рабочих.



Забастовка рабочих батумского порта началась 2 апреля. В знак протеста против увольнений и реорганизации сотрудники порта отказались выходить на работу, несколько человек объявили голодовку. Одним из главных требований была отставка директора порта Данияра Мухамед-Рахима.



Протестующим уже передали копию документа об отставке Мухамед-Рахима, после чего рабочие сообщили о прекращении протестов.



Для рассмотрения вопроса об увольнении директора «Батумского морского порта», в Грузию прибыли представители руководства компании «КазТрансОйл», владеющей «Батумским нефтяным терминалом». Для урегулирования ситуации в Батумском порту также была создана специальная комиссия.



В течение четырех дней голодовку продолжали шесть рабочих. Состояние большинства из них сегодня ухудшилось, двое протестующих были госпитализированы.



Следует отметить, что в течение двух дней протестов работа батумского порта была полностью парализована. Вечером 4 апреля порт начал работать в обычном режиме. Тогда работники заявили, что они пошли на компромиссное решение с администрацией, однако их требование об отставке директора по-прежнему остается в силе, и они будут продолжать голодовку.















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