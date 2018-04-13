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С дочерней компанией Alibaba Group оформлен меморандум сотрудничества в сфере туризма
13.04.2018 19:02
С дочерней компанией Alibaba Group оформлен меморандум сотрудничества в сфере туризма.
В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии сообщили, что министерство, Национальная администрация туризма, и дочерняя компания одной из крупнейших корпораций в мире "Alibaba", "Fliggy Corporate" оформили меморандум о взаимопонимании.
Подписание документа состоялось в рамках визита первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили в столицу Китая Пекин.
Данная компания является туристической платформой корпорации "Alibaba". Меморандум со стороны Грузии подписал заместитель министра экономики и устойчивого развития Георгий Черкезишвили.
Меморандум преследует целью добавление Грузии на их платформу, что будет содействовать въезду в Грузию дополнительных туристических потоков.
"Основным сегментом пользователей данного портала являются люди до 35 лет, которые по традиции активно путешествуют, и мы надеемся, что этот меморандум будет залогом, чтобы в Грузию посредством этой платформы поступали дополнительные потоки туристов"- заявил после подписания Георгий Черкезишвили.
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