За первые четыре месяца грузинский экспорт возрос на 22%

21.05.2018 17:49 Экспорт сохраняет тенденцию роста. По данным Грузстат, в январе-апреле 2018 года внешний торговый оборот товаром в Грузии (без незадекларированной торговли) составил 3 783.2 миллиона долларов США, что на 22.1% больше соответствующего показателя прошлого года. Из них экспорт составляет 961.4 миллиона долларов США (на 22.0% больше), а импорт 2 821.8 миллионов долларов (на 22.2% больше).



Отрицательный торговый баланс Грузии в январе-апреле 2018 года составил 1 860.5 миллионов долларов США и 49.2% внешнего торгового оборота. В тот же период экспорт без реэкспорта составил 705.6 миллионов долларов США, что на 11.0% больше соответствующего показателя минувшего года.



В течение первых четырех месяцев внешний торговый оборот Грузии со странами Евросоюза составил 1 070.1 миллион долларов США, что на 25.7% больше показателя прошлого года. Из них экспорт был 241.8 миллионов долларов США (на 23.7% больше), а импорт 828.4 миллиона долларов США (больше на 26.3%). Доля этих стран во внешнем торговом обороте Грузии составила 28.3%, в том числе 25.1% в экспорте, и 29.4% в импорте (в январе–апреле 2017 года соответственно 27.5, 24.8 и 28.4%).



На страны ЕС приходился 31.5% торгового дефицита (в январе-апреле 2017 года 30.3%). Внешний торговый оборот со странами СНГ в январе-апреле 2018 года составил 1 320.5 миллионов долларов США (на 28.6% больше по сравнению с январем-апрелем 2017 года). Из них экспорт был 430.0 миллионов долларов США (на 45.6% больше), а импорт был 890.5 миллионов долларов США (на 21.7% больше).



Доля стран СНГ во внешнем торговом обороте Грузии составила 34.9%, в том числе в экспорте 44.7% и 31.6% в импорте (в январе-апреле 2017 года соответственно 33.1, 37.5, и 31.7%). В январе-апреле 2018 года на страны СНГ приходилось 24,8% торгового дефицита (в январе-апреле 2017 года 28.7%).

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

