В Грузии задействован уникальный налоговый режим - премьер

03.07.2018 11:30 В Грузии задействован уникальный налоговый режим, - об этом заявил накануне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге в правительственной администрации.



По его словам, это очень масштабная реформа, которая касается почти 100% предпринимателей - физических лиц. По словам Бахтадзе, речь идет о примерно 120 тысячах предпринимателях - физических лиц и стоящих за ними многих людей.



«С сегодняшнего дня задействован уникальный налоговый режим, согласно которому, малым предпринимателям в 5 раз будет сокращен налога с оборота. Это очень масштабная реформа и касается почти 100% физических лиц предпринимателей. Мы говорим примерно о 120 тысячах физических лиц предпринимателей и стоящих за ними многих людей. Наша парламентская команда поддержала данную инициативу и в результате, парламент утвердил соответствующие изменения в налоговом кодексе, которые задействованы с сегодняшнего дня.



Я хочу сказать об уникальном налоговом режиме, который мы предлагаем малым предпринимателям - статус малого бизнеса предоставляется предпринимателям, доход которых составит не более 500 000 лари [в год], вместо существующего сегодня предела до 100 000 лари. Налогооблагаемый доход для малого бизнеса уменьшается с 5% до 1 %; для малого бизнеса сохраняется возможность простейшего налогового учета; оплата налогов и декларирование производятся ежемесячно, а не в виде т.н. авансного налога, это было одной из значимых проблем для наших предпринимателей. У мелких предпринимателей будет возможность регистрироваться плательщиками НДС, но это в свою очередь не значит, что кто-то потеряет статус малого предпринимателя. Новая налоговая инициатива с одной стороны, устанавливает минимальное налоговое бремя для малого бизнеса, а с другой стороны, обеспечивает для малых предпринимателей сокращение до минимума расходов на налоговое администрирование», - заявил Бахтадзе.



По заявлению премьера, воспользоваться этим режимом могут самозанятые граждане, для которых такая налоговая льгота имеет большую важность для продолжения экономической деятельности.















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