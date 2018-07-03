С 1 июля налог на малый бизнес снизился с 5% до 1%

03.07.2018 13:10 Согласно поправкам в налоговое законодательство, с 1 июля статус малого бизнеса получат физические лица-предприниматели, ежегодный доход которых не превышает 500 000 лари, вместо установленных ранее 100 000 лари.



Облагаемый налогом доход для обладателей статуса малого бизнеса с первого июля этого года составит 1%, вместо установленных ранее 5%.



Несмотря на превышение дохода в 500 000, лицу сохранят статус малого предпринимателя в течение двух календарных лет.



Согласно поправкам, причиной лишения статуса малого предпринимателя больше не будет факт регистрации плательщиком НДС. Вместе с тем, лицо, обладающее статусом малого бизнеса, не платит текущие налоги.















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