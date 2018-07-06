Граждане каких стран тратят больше всего денег во время путешествия по Грузии

06.07.2018 10:27 В первом квартале 2018 года количество визитов международных путешественников составило 1.582.382, что на 14.8% больше по сравнению с прошлым годом.



Целью большинства международных визитов (35%) были отдых, развлечение и рекреация. Среди зафиксированных целей визитов часто встречаются посещение родных/друзей (26.8%), транзит (15.6%), шопинг (9.8%) и профессиональная/экономическая деятельность. Только в 1.8% случаев были названы другие цели визитов.



По данным Национальной Администрации Туризма, средняя продолжительность визита составляла 4.3 ночей и этот показатель менялся для резидентов разных стран. Резиденты соседних стран остаются в Грузии на сравнительно краткий период, кроме резидентов России, которые остаются в Грузии дольше, в среднем - на 5.8 ночей. Продолжительностью визита также отличаются европейцы (Центральная и Восточная Европа - 7.6 ночей, остальная Европа - 10.4 ночей) и визитеры «других стран». Приезжие гости из этих стран остаются в Грузии в среднем на 7.8 ночей.



51% международных визитов были совершены в столицу Грузии, дальше следовал Батуми с 21.5%. В остальных городах и местностях были зафиксированы меньше визитов, в том числе: в Марнеули - (13%), Гудаури (11.1%), Казбеги - (6%), Мцхета - (5.8%), Кутаиси - (3.5%), Рустави - (3.5%), Боржоми - (2.9%), Ахалцихе - (2.3%) и Бакуриани - (2.3%).



Суммарный проказатель затрат международных визитеров составил 1.4 млрд Лари, а затрата в течение одного визита в среднем составила 1.060 Лари. Самая большая доля затрат (29.6% общих затрат) фиксируется на питание и напитки и (22.2%) – на средства размещения. Также значительна доля затрат в сфере рекреяционной и культурной активности (18.3%), а на шопинг визитеры потратили только 12.1% общих затрат.



Среди визитеров из соседних стран самым высоким показателем средних затрат (1.338 Лари) выделялись резиденты России, за ними следовали резиденты Турции (1.189 Лари), Армении (562 Лари) и Азербайджана (401 Лари).



До приезда в Грузию визитеры использовали разные источники информации. В 47.9% визитов они получили информацию от родных/друзей, для 12.1% визитеров источником информации являлся интернет, а 12.1% визитеров получили информацию от организаций/бизнес партнеров. В большинстве случаев (54.3%) визитеры уже имели информацию с прошлых визитов. Большое количество визитеров (78%) до первого посещения Грузии получали сведения о стране путем опроса друзей и родных, 41.2% навели справки по интернету, а для 10.7% источниками информации являлись организации/бизнес партнеры.















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