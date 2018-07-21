|
|
Парламент Грузии утвердил закон «О накопительной пенсии»
21.07.2018 22:38
Сегодня парламент Грузии в третьем чтении принял законопроект «О накопительной пенсии».
По информации министерства экономики, данный законопроект является составляющей частью пенсионной реформы, главная цель которой — усовершенствование существующей социальной системы.
Законопроект депутатам представила заместитель главы министерства экономики и устойчивого развития Грузии Екатерина Микабадзе. По ее словам, накопительная пенсионная система позволит гражданам создать сбережения, прямо пропорциональные зарплате, получаемой трудоустроенными на протяжении лет и получить высокий коэффициент замещения.
«Именно ответом на социальные вызовы является накопительная пенсионная схема, в рамках которой государство значительно поможет населению Грузии делать сбережения и полностью разделит с ними социальную ответственность. Мы создаем реальную основу для решения проблем, которые существуют с точки зрения правосудия и эффективности. Именно это является главной целью реформы», — заявила она.
По словам заместителя министра, в результате реформы появится финансовый ресурс, который, по оценке Микабадзе, является мощным толчком для развития рынка капитала.
«Это — альтернативные долгосрочные ресурсы, которые позволят бизнесу осуществить новые продуктивные инвестиции, что создаст новые рабочие места и ускорит экономический рост», — заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна