Грузинский фермер вывел сорт клубники, по вкусу похожий на ананас

25.08.2018 13:35 Молодой грузинский фермер Георгий Лацабидзе вывел новый сорт клубники грузинской селекции. По словам Георгия, ягоды этого сорта по вкусу и аромату похожи на ананас.



Георгию Лацабидзе 25 лет. В Телавском государственном университете он изучал агрономию и биологию. Последние пять лет Георгий посвятил селекционной работе. В селе Кисисхеви Лацабидзе и его семья владеют большим хозяйством. Помимо различных сортов клубники, там растет гигантская ежевика – ее ягоды размером со спичечный коробок. Молодой фермер неоднократно становился героем новостных сюжетов на грузинских телеканалах.



О выведении нового сорта клубники Георгий рассказал на своей странице в фейсбуке. Назвал его Лацабидзе в честь своей супруги — «Марианна». Селекционер говорит, что ягоды этого сорта очень сладкие. Они ярко-красного цвета и имеют форму правильного конуса. Что важно, ягоды упругие и транспортабельны.



«Главное качество, характеризующее его и отличающее от других сортов – это запах и вкус ананаса. Здесь хочу отметить, что эти ягоды все же вкуснее и слаще ананаса. Я понимаю, что у ананаса есть особенная форма и красота, из-за которых он занимает почетное место на столе. Вместе с тем, фактом является то, что у нас уже есть некий его заменитель – новый сорт клубники», — написал Лацабидзе.



Георгий считает, что клубника «Марианна» может стать «большим достижением в сельском хозяйстве и научном пространстве». Одновременно, он отмечает, что говорить об этом можно будет только тогда, когда сады с этим сортом будут разбиты, а покупатель положительно встретит новинку.



Он также сообщил, что клубника, похожая по вкусу на ананас, только один из новых сортов грузинской селекции, выведенных им за последние годы. Георгий подчеркнул, что речь идет исключительно о селекционных работах при соблюдении всех правил и норм, а не о генной инженерии.



Новости-Грузия











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