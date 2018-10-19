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Давиташвили: В этом году было обработано рекордное количество винограда, доход виноградарей превысил 300 млн лари


19.10.2018   15:32
В 2018 году было обработано рекордное количество винограда в истории независимой Грузии – около 230 тысяч тонн, доход виноградарей превысил 300 млн лари, — об этом заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

Как отметил министр, вырос объем экспорта вина, экспортные рынки диверсифицированы, созданы новые и расширены старые производства вина, функционирует агрокредит и система агрострахования.

«В 2013-2018 годах виноградари в Кахети и регионе Рача-Лучхуми, в целом, получили доход до 950 млн лари. Позитивные показатели в отрасли породили возможности, чтобы в период Ртвели субсидия на виноград больше не выдавалась. Цены на виноград были установлены на основах рыночной экономики.

В 2018 году было обработано рекордное количество винограда в истории независимой Грузии – около 230 тысяч тонн, доход виноградарей превысил 300 млн лари (в 2012 году было переработано 52 тысячи тонн). На разных этапах в процессе получения винограда от виноградарей и переработки участвовали более 280 частных компаний, что обеспечило бесперебойный процесс сдачи винограда.

Виноград винным предприятиям сдали 22 тысячи виноградарей, что так же является рекордным показателям и это означает, что в стране увеличилось количество виноградников, появились новые виноградари и государство в последние годы провело правильную политику и реформы в области виноделия», — заявил Леван Давиташвили.






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