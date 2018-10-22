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Бахтадзе: Грузия будет первой страной, которая в короткий срок заменит свой автопарк на электромобили
22.10.2018 11:37
Правительство Грузии разработало план, согласно которому в течение следующих 10 лет 90 процентов действующего автопарка в стране заменят на электромобили, — об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил на презентации первого этапа плана действий «Зеленая политика – экотранспорт» имплементации инициативы «Зеленая политика».
По его словам, Грузия будет первой страной, которая в короткий срок заменит свой автопарк на электромобили.
«Это – очень амбициозный план, однако, в то же время, принесет большое преимущество Грузии и привнесет большую ценность нашей экономике. Мы дали очень важное преимущество электротранспорту, по сравнению с машинами с двигателем внутреннего сгорания. Растаможка фактически стала нулевой. Поэтапно мы еще больше увеличим разницу в части растаможки между электротранспортом и традиционными автомобилями», — заявил Мамука Бахтадзе.
Вместе с тем, по его словам, будет развиваться инфраструктура, которая еще больше ускорит и будет способствовать заинтересованности граждан электромобилями.
Премьер отметил, что будет задействована и специальная лизинговая схема.
«Мы придадим очень важный фискальный стимул задействованию таких лизинговых схем в Грузии, согласно которым потребитель приобретет электроавтомобиль и фактически, путем экономии того расхода, который получит в результате экономии на топливо, в 5-летний срок выкупит автомобиль без дополнительных расходов», — отметил премьер-министр.
Презентация первого этапа плана действий «Зеленая политика – экотранспорт» имплементации инициативы «Зеленая политика» состоялась в Коджори. На ней присутствовали члены парламента, дипломаты и другие гости.
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