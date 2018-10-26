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Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из четырех городов в Тбилиси
26.10.2018 21:38
Авиакомпания «Победа» получила «внезапный отказ» грузинских властей в выдаче разрешения на рейсы в Тбилиси из Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми. Об этом говорится в ее пресс-релизе.
Все запланированные рейсы из этих четырех городов в Тбилиси на период до 1 ноября 2018 г. отменены, отмечается в пресс-релизе.
«Победа» была назначена на выполнение полетов по этим маршрутам на основании решения межведомственной комиссии соответствующими нотами МИДа, подчеркивает компания. Когда были согласованы необходимые слоты с аэропортом Тбилиси, авиакомпания запустила продажу билетов в июле 2018 г. По ее данным, сейчас забронировано более 17 000 билетов.
Вместе с тем, обращает внимание авиакомпания, грузинская Georgian Airways получила разрешение от российских властей на все заявленные рейсы из Тбилиси в регионы России, к обслуживанию которых не была допущена «Победа».
«Авиакомпания «Победа» начала оповещение клиентов об отмене рейсов и полный возврат денежных средств», — заключает компания в пресс-релизе.
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