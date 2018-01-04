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Сотрудники МВД Грузии спасли туриста, попавшего под лавину
04.01.2018 18:48
Горные спасатели и горнолыжный патруль спасли туриста, попавшего под лавину.
По информации министерства внутренних дел, при первом медицинском осмотре, у него наблюдался перелом нижних конечностей. Пострадавшему оказали надлежащую медицинскую помощь на месте, после чего его доставили в больницу в Местия.
По данным МВД, на территории курорта «Тетнулди» в Сванети сошла лавина. По предварительной информации, 4 туристов, любителей экстремального спорта, спустились по целине, что вызвало лавину. Трое смогли добраться до безопасного места, а четвертого туриста накрыло снегом.
К этому времени, горные спасатели Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, горнолыжный патруль и сотрудники охранной полиции, в целях превенции, детально осматривают место происшествия.
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