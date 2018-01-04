Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудники МВД Грузии спасли туриста, попавшего под лавину


04.01.2018   18:48
Горные спасатели и горнолыжный патруль спасли туриста, попавшего под лавину.

По информации министерства внутренних дел, при первом медицинском осмотре, у него наблюдался перелом нижних конечностей. Пострадавшему оказали надлежащую медицинскую помощь на месте, после чего его доставили в больницу в Местия.

По данным МВД, на территории курорта «Тетнулди» в Сванети сошла лавина. По предварительной информации, 4 туристов, любителей экстремального спорта, спустились по целине, что вызвало лавину. Трое смогли добраться до безопасного места, а четвертого туриста накрыло снегом.

К этому времени, горные спасатели Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, горнолыжный патруль и сотрудники охранной полиции, в целях превенции, детально осматривают место происшествия.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's: Цена нефти в этом году будет колебаться в пределах 40-60 долларов за баррель
Власти Тбилиси ужесточают правила строительства
Строительство TANAP завершено более чем на 80% — турецкий министр
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Послание Патриарху Грузии из Константинополя
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Группа экстремалов попала под лавину в горах Грузии
В Дагестане появится самое большое в Европе колесо обозрения
В Чечне идет строительство мечети имени Рамзана Кадырова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна