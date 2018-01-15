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Бывший генерал Сосо Кутателадзе найден убитым в Рустави


15.01.2018   20:59
Один из владельцев «Стамбульского рынка», расположенного в городе Рустави, обнаружен убитым в своем рабочем кабинете.

Информацию об этом журналисту Первого канала подтвердили сотрудники рынка. По их же словам, семья Кутателадзе уже оповещена о случившемся.

Как сообщает журналист Первого канала с места инцидента, по словам очевидцев, убитого нашли сотрудники охраны.

Некоторое время назад на рынок приехал еще один дольщик, по словам которого, у убитого ни с кем не было конфликтов и для него неизвестно, что случилось.

«Он был моим другом. Я узнал, что он скончался и приехал сюда. Утром мы били вместе, он был в хорошем настроении. У него не было конфликтов. Нам не дают права зайти внутрь», — заявил один из дольщиков т.н Стамбульского рынка.

В эти минуты на территории рынка работают эксперты — криминалисты.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство» и «противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

Сосо Кутателадзе родился в 1964 году.

С 1991 года работал в ВС Грузии на разных должностях. До 2001 года работал в Сачхерском батальоне; с 2001 года — в составе Национальной гвардии; 2004 — 2006 годах — генерал Национальной гвардии.

С 2008 года был депутатом парламента Грузии ип заместителем председателя комитета безопасности.

Генерал Сосо Кутателадзе принимал участие в боях за территориальную целостность страны в Абхазии и Самачабло, а также в миротворческих операциях в Ираке.

Генерал Кутателадзе был награжден орденом Вахтанга Горгасали третьей степени.






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