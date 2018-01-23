Противотанковые системы Javelin уже в Грузии

23.01.2018 14:08 Первый этап закупки системы "Javelin успешно завершился. Система "Javelin" размещена в безопасном месте в Грузии. Об этом заявил министр обороны страны после встречи с послом США в Грузии.



По заявлению Изория, в скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования этой системы.



Леван Изория принял сегодня посла США в Грузии Яна Келли в Министерстве обороны. Разговор коснулся также проектов, осуществленных вместе со стратегическим партнером в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере обороны, задействования программы готовности обороны Грузии, и перспектив будущего сотрудничества.



На встрече присутствовали первый заместитель министра обороны Лела Чиковани, атташе обороны США, полковник Джефри Хартман, представитель посольства США Джеймс Морис, и руководитель офиса сотрудничества в сфере обороны (ODC), вице-полковник Джон Мейерс.

















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