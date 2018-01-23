Чтобы Грузия была успешной, у нее должны быть очень сильные оборонные возможности - посол США

23.01.2018 14:32 Чтобы Грузия была успешной, у нее должны быть очень сильные оборонные возможности, что позволит ей сдержать агрессию и те внешние силы, которые наносят ущерб стране, — об этом посол США в Грузии Ян Келли заявил после встречи с министром обороны Леваном Изория.



«Я всегда рад встрече в министерстве обороны с моими потрясающими друзьями – министром и заместителем министра. Мы говорили об этапе в рамках двухстороннего сотрудничества.



Думаю, это сотрудничество перешло на очень хороший этап, так как мы совместно осуществили очень важные реформы. Вы знаете, что несколько месяцев назад президент принял важное решение, что предусматривает обеспечение Грузии очень необходимым оборонным вооружением.



Также, мы ждем новых направление в рамках двухстороннего сотрудничества. Начинаем осуществления программы готовности обороны Грузии. Думаю, в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере обороны с министерством обороны, Службой государственно безопасности, обмена информацией с МВД и по другим направлениям у нас отличные отношения.



Основным принципом нашего сотрудничества является то, что мы желаем, чтобы Грузия была более успешной. Чтобы Грузия была успешной, у нее должны быть очень сильные оборонные возможности, что позволит ей сдержать агрессию и те внешние силы, которые наносят ущерб стране», — отметил Ян Келли.



Вместе с тем, после встречи Леван Изория отметил, что первый этап приобретения противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» завершился успешно.















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