МВД Грузии возбудило дело из-за содержания в неволе восьмерых детей

29.01.2018 22:49 На информацию о том, что житель Сванетии в течение нескольких лет в неволе содержит восьмерых своих детей, отреагировали в МВД Грузии. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «понуждение», заявила замминистра внутренних дел Натия Мезвришвили на брифинге.



Сюжет о семье Амирана Девнозашвили, который живет в селе Рцхмелури Лентехского района, 27 января показал телеканал «Рустави 2». Девнозашвили и его супруга растят троих сыновей и пятерых дочерей. Старшая из детей — дочь, ей уже 21 год, младший — мальчик, ему семь. Детям запрещено посещать школу и контактировать с другими людьми.

«Мы сделали то, что зависело от министерства внутренних дел. Мы незамедлительно начали следствие по статье «понуждение». Однозначно можем отметить, что это только начало следствия. Привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц не будет единственным верным выходом при решении вопроса, так как вопрос сенситивный, комплексный, в этом процессе участвуют несовершеннолетние. Мы считаем, что в этом деле очень важна роль социальных служб», — сказала Мезвришвили.



Она отметила, что в МВД нет абсолютной уверенности в том, что дети находятся в неволе. По ее словам, дело будет расследоваться в тесном сотрудничестве с неправительственным сектором и всеми заинтересованными лицами.



Сюжет о семье Девнозашвили сегодня прокомментировали и в министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты. По информации Агентства социального обслуживания Минздрава, дети находятся в неволе с 2010 года и не посещают школу по религиозным соображениям.

Сотрудники агентства неоднократно встречались с супругами Девнозашвили, однако повлиять на ситуацию им не удалось.



«С 2010 года по сегодняшний день в семью осуществляются ежедневные визиты и с родителями проводятся консультации. В процесс работы с семьей были включены органы местного самоуправления, ресурс-центр, правоохранители, директор сельской школы, сельский врач и епископ Цагери-Лентехской епархии. В семью визиты осуществили старший социальный работник и психолог, однако, несмотря на долгую работу, родители не поменяли позиции в связи с получением образования детьми», — сказано в сообщении на официальной фейсбук-странице Агентства.



По данным ведомства, в 2011 году решением суда родительские права Девнозашвили и его супруги были ограничены.



Эта санкция никак не повлияла на установленные главой семейства порядки – дети продолжали оставаться в неволе. В агентстве поясняют, что не могли разлучить детей с родителями, поскольку они не подвергались физическому насилию и были сильно привязаны к матери и отцу.



В ведомстве также отмечают, что мать детей имеет высшее педагогическое образование, и занимается их обучением на дому. Семья Девнозашвили является социально незащищенной и получает помощь от государства.















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