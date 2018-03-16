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Министерство внутренних дел начало расследование инцидента в Гудаури
16.03.2018 14:27
Компания развития горных курортов распространяет официальную информацию в связи с выходом из строя канатной дороги в Гудаури.
«Согласно предварительной информации, на горнолыжной трассе в Гудаури канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего, пострадали 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести.
На место немедленно прибыли сотрудники лыжного патруля, бригада скорой помощи, которые перевезут пострадавших в амбулаторию Гудаури и в случае необходимости их госпитализация будет обеспечена при помощи реанимобиля.
Компания развития горных курортов министерства экономики уже связалась с компанией — производителем канатной дороги — «Доппельмаер», чтобы они выслали своих экспертов для установления причин вызвавших сбой в работе системы», — сказано в заявлении.
Компания развития горных курортов также заявляет, что государство и компания развития горных курортов Грузии полностью покроет затраты на лечение пострадавших.
Вместе с тем, в заявлении отмечается, что в связи с данным фактом МВД Грузии начало расследование.
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