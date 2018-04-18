В результате спеоцперации во Франции и Греции задержаны грузинские криминальные деятели

18.04.2018 12:42 16-17 апреля во Франции и Греции была проведена спецоперация под названием Caucase Normandie. В результате спецоперации задержаны четыре т.н. «вора в законе» (в том числе Лаша Шушанашвили) и 34 члена грузинской криминальной группировки.



Среди задержанных также оказался рэппер Каха Абуашвили («Кабу»). Об этом стало известно на сегодняшнем брифинге в министерстве внутренних дел.



Вместе с Кахой Абуашвили во Франции задержаны еще несколько граждан Грузии, в частности: Гоча Поцхишвили 1963 года рождения, Бека Ахвледиани 1986 года рождения, Вахтанг Ахвледиани 1983 года рождения, Лорита Пачкория 1962 года рождения, Арсен Хачатрян 1969 года рождения, Зураб Аджамов 1985 года рождения, Карен Арутюнян 1966 года рождения, Михаил Очигава 1981 года рождения, Алекси Санадзе 1992 года рождения и Эльмира Мустафаева 1970 года рождения.



Брифинг в МВД сегодня провел начальник главного управления департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.















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