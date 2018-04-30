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США и Грузия запускают программу военного сотрудничества
30.04.2018 18:49
США и Грузия запустят в мае программу военного сотрудничества. Об этом заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория, пояснив, что в рамках программы США будут способствовать сближению ВС Грузии со стандартами НАТО.
"В ближайшие две-три недели в Грузии при помощи стратегического партнера, США, начнется реализация программы готовности обороны страны. Реализация этой программы будет способствовать сближению вооруженных сил Грузии со стандартами НАТО", - сказал министр на базе вооруженных сил в Вазиани.
По словам главы грузинского оборонного ведомства, в рамках программы в 2018-2020 годы будет осуществлена подготовка девяти батальонов вооруженных сил страны. Все батальоны будут оснащены по стандартам НАТО, передает ТАСС.
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