США и Грузия запускают программу военного сотрудничества

30.04.2018 18:49 США и Грузия запустят в мае программу военного сотрудничества. Об этом заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория, пояснив, что в рамках программы США будут способствовать сближению ВС Грузии со стандартами НАТО.



"В ближайшие две-три недели в Грузии при помощи стратегического партнера, США, начнется реализация программы готовности обороны страны. Реализация этой программы будет способствовать сближению вооруженных сил Грузии со стандартами НАТО", - сказал министр на базе вооруженных сил в Вазиани.



По словам главы грузинского оборонного ведомства, в рамках программы в 2018-2020 годы будет осуществлена подготовка девяти батальонов вооруженных сил страны. Все батальоны будут оснащены по стандартам НАТО, передает ТАСС.















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