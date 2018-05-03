Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Корабли НАТО присоединились к международным военно-морским учениям Румынии в Черном море


03.05.2018   20:36
Флагманский корабль HMS DUNCAN Королевских ВМС и испанский фрегат SPS Victoria, члены второй постоянной военно-морской патрульной группы ВМС НАТО (SNMG2), 1 мая прошли пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает BlackSeaNews со ссылкой на Yörük Işık.

В черном море к SNMG2 присоединились два новых члена группы — румынский фрегат ROS Regele Ferdinand и болгарский фрегат BGS Drazki.

Группа будет находится в Черном море с 1 по 21 мая.

Как сообщает Forţelor Navale, HMS DUNCAN, ROS Regele Ferdinand и BGS Drazki 4-11 мая примут участие в международных военно-морских учениях SEA SHIELD 18, организованных румынским военным флотом.

В учениях примут участие 21 военный корабль, 10 боевых самолетов, подводная лодка и более 2300 военнослужащих из Болгарии, Греции, Соединенного Королевства, Румынии, Испании, США, Турции и Украины.

Румынский военно-морской флот представлен двумя фрегатами, двумя корветами, двумя ракетными кораблями, двумя передвижными ракетными установками, вспомогательными кораблями и боевыми дайверами, румынские ВВС предоставили три самолета МиГ 21 Лансер, и впервые -румынские сухопутные войска представлены отрядом пехоты 9-й механизированной бригады «Мэрашешти».

С турецкой стороны в учениях принимают участие подводная лодка, фрегат, патрульное судно, исследовательский самолет MPA P 235.

С болгарской стороны — корвет BGS Bodri, США — патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon , Великобритания предоставила три самолета Typhoon, а Греция — государственных служащих.

И, раумеется, в учениях принимают участие HMS DUNCAN, SPS Victoria, ROS Regele Ferdinand и болгарский фрегат BGS Drazki.

Многонациональные учения «Морской щит» являются крупнейшим учением НАТО на южном и восточном фланге Североатлантического альянса в 2018 году и демонстрируют особую способность румынских военных моряков планировать, организовывать и проводить учебные мероприятия на земле, в воздухе и на море.

Официальное открытие учений состоится в пятницу, 4 мая, в порту Констанца в присутствии начальника штаба Военно-морских сил, вице-адмирала Александру Мирчу, а с 5 по 6 мая запланированы официальные визиты иностранных военных представителей к командованию флота и местным органам власти в Констанце. Кроме того, румынские и иностранные военные моряки проведут серию мероприятий для координации всех действий на море, запланированных на 7-11 мая.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна