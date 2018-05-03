Корабли НАТО присоединились к международным военно-морским учениям Румынии в Черном море

03.05.2018 20:36 Флагманский корабль HMS DUNCAN Королевских ВМС и испанский фрегат SPS Victoria, члены второй постоянной военно-морской патрульной группы ВМС НАТО (SNMG2), 1 мая прошли пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря.



Об этом сообщает BlackSeaNews со ссылкой на Yörük Işık.



В черном море к SNMG2 присоединились два новых члена группы — румынский фрегат ROS Regele Ferdinand и болгарский фрегат BGS Drazki.



Группа будет находится в Черном море с 1 по 21 мая.



Как сообщает Forţelor Navale, HMS DUNCAN, ROS Regele Ferdinand и BGS Drazki 4-11 мая примут участие в международных военно-морских учениях SEA SHIELD 18, организованных румынским военным флотом.



В учениях примут участие 21 военный корабль, 10 боевых самолетов, подводная лодка и более 2300 военнослужащих из Болгарии, Греции, Соединенного Королевства, Румынии, Испании, США, Турции и Украины.



Румынский военно-морской флот представлен двумя фрегатами, двумя корветами, двумя ракетными кораблями, двумя передвижными ракетными установками, вспомогательными кораблями и боевыми дайверами, румынские ВВС предоставили три самолета МиГ 21 Лансер, и впервые -румынские сухопутные войска представлены отрядом пехоты 9-й механизированной бригады «Мэрашешти».



С турецкой стороны в учениях принимают участие подводная лодка, фрегат, патрульное судно, исследовательский самолет MPA P 235.



С болгарской стороны — корвет BGS Bodri, США — патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon , Великобритания предоставила три самолета Typhoon, а Греция — государственных служащих.



И, раумеется, в учениях принимают участие HMS DUNCAN, SPS Victoria, ROS Regele Ferdinand и болгарский фрегат BGS Drazki.



Многонациональные учения «Морской щит» являются крупнейшим учением НАТО на южном и восточном фланге Североатлантического альянса в 2018 году и демонстрируют особую способность румынских военных моряков планировать, организовывать и проводить учебные мероприятия на земле, в воздухе и на море.



Официальное открытие учений состоится в пятницу, 4 мая, в порту Констанца в присутствии начальника штаба Военно-морских сил, вице-адмирала Александру Мирчу, а с 5 по 6 мая запланированы официальные визиты иностранных военных представителей к командованию флота и местным органам власти в Констанце. Кроме того, румынские и иностранные военные моряки проведут серию мероприятий для координации всех действий на море, запланированных на 7-11 мая.















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