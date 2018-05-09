Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии: преступность выросла в два раза


09.05.2018   21:41
Количество зарегистрированных в Грузии преступлений за март 2018 года возросло на 55,72% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом говорится в статистических данных, опубликованных на сайте МВД Грузии.

В марте текущего года в Грузии зарегистрировано около 5,4 тысячи преступлений, в то время как в этом же месяце в 2017 году общее количество преступлений составило около 3,5 тысячи. При этом раскрываемость преступлений в марте текущего года составила 26,91%.

Согласно статистическим данным, в марте 2018 года больше всего было зафиксировано преступлений, совершенных против собственности (кражи, грабежи, разбои и прочее) — 2,2 тысячи.
На втором месте — преступления, совершенные против здоровья человека (умышленное причинение легкого, менее тяжкого, тяжкого вреда здоровью, насилие, семейное насилие и прочее) — 972.

На третьем месте преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации транспорта. В марте этого года в Грузии зафиксировали 450 таких преступлений.

Также в марте было зафиксировано шесть умышленных убийств, три из которых уже раскрыто. Это на 40% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. В марте 2017 года было зафиксировано 10 умышленных убийств, семь из которых раскрыли.

Новости-Грузия





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна