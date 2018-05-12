Все лица, задержанные за административное правонарушение, освобождены - МВД

12.05.2018 13:54 В МВД заявляют, что все лица, задержанные за административное правонарушение, по обвинению в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве, освобождены, — об этом заявили на сегодняшнем брифинге в министерстве внутренних дел.



Как заявляют в МВД, МВД вместе с прокуратурой продолжает бороться с употреблением наркотических средств.



«К сожалению, в последний период мы все стали свидетелями трагической смерти молодых людей. Стоит отметить, что во всех случаях факт смерти произошел после посещения клубов. Вместе с тем, значительно увеличился показатель вызовов срочной медицинской помощи в клубы. По имеющейся информации, многие молодые люди, включая несовершеннолетних, были доставлены в стационар с диагнозом наркотической интоксикации. Сотрудники министерства внутренних дел в течение трех месяцев проводили интенсивные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в клубах, расположенных в Тбилиси, в том числе в «Басиани» и «Галери». На основании постановления судьи, в клубах была проведена не одна контрольная закупка, что было зафиксировано видеосредствами», — заявляют в МВД.



По их информации, в результате данных следственных действий правоохранители выявили 8 реализаторов наркотиков, которые систематически осуществляли сбыт наркотических средств в клубах, в том числе и в «Басиани» и «Галери».



«Исходя их того, что в клубах имел место многократный факт сбыта наркотиков, существовала обоснованная основа, что реализаторы наркотиков находились в тесных связях с данными клубами. Ареалом сбыта запрещенных наркотических веществ сбытчиками наркотиков была именно территория клубов. Один из сбытчиков является членом охраны клуба. Данное лицо было задержано в клубе. В ходе личного обыска, полиция изъяла наркотическое вещество в крупном размере. Соответственно, на основании постановления судьи, 12 мая 2018 года, около 01:00, т.е. именно в то время, когда по имеющимся у следствия доказательствам, происходил сбыт наркотических веществ в клубах, в «Басиани» и «Галери» начались следственные действия. Вместе с тем, с учетом того, что целью министерства внутренних дел было проведение следственных действий непосредственно в клубах, чтобы вывести из клуба находящихся там молодых людей в большом количестве и защитить безопасность во время проведения следственных действий в клубах, были мобилизованы соответствующие силы полиции», — заявляют в МВД.



По их информации, до начала следственный действий, находящимся в клубе лицам со стороны полиции объяснили, что если они добровольно сдадут наркотические вещества, на основании 260-ой статьи Уголовного кодекса Грузии, то будут освобождены от уголовной ответственности.



«В соответствии с призывом полиции, определенная часть лиц оставила в клубе наркотические вещества, по которым сейчас назначены экспертизы. Данных лиц, вместе с другими лицами, находящимися в клубе, полиция вывела из зданий клубов. В отношении ни одного из них не был проведен личный досмотр или обыск. Ни один гость клуба не задержан в соответствии с уголовным законодательством. В результате проведенных следственных действий, всего задержаны 8 реализаторов наркотиков, по каждому факту сбыта наркотических веществ в клубах с их стороны у полиции есть видеозапись, осуществленная на основании постановления судьи. В частности, полицией задержаны: В.Ж. 1988 года рождения, Л.М. 1992 года рождения, К.М. 1996 года рождения, М.М. 1997 года рождения, Б.Д. 1995 года рождения, Т.Ч. 1994 года рождения, Дж.Е. 1994 года рождения и Г.М. 1988 года рождения», – заявляют в МВД.



По их информации, все лица, задержанные за административное правонарушение, по обвинению в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве, освобождены.















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