Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море - Розария Пуглиси


15.05.2018   23:33
По словам главы Союзнического офиса НАТО в Грузии Розарии Пуглиси, сотрудничество Грузии и НАТО по вопросам Черноморской безопасности хорошо как для НАТО, так и Грузии, так как это увеличивает защищенность страны. Об этом она говорила на сегодняшней пресс-конференции.

«НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море. Возросшие отношения по вопросам Черноморской безопасности, это – путь, чтобы страна продвинулась в вопросе вступления в НАТО. Грузия уже вносит активный вклад с точки зрения безопасности. В Афганистане мы имеем большое количество грузинских солдат, которые воюют рядом с солдатами НАТО.

Грузия также заинтересована стать партнером НАТО в морских операциях. Грузия работает, чтобы получить команду, соответствующую стандартам НАТО и мы работаем, чтобы еще больше сблизиться. Сотрудничество Грузии и НАТО по вопросам Черноморской безопасности хорошо как для НАТО, которой нужны морские силы Грузии, так и для Грузии, так как это увеличивает защищенность страны», — заявила Розария Пуглиси.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Индекс гостиничных цен в апреле 2018 года, по сравнению с мартом, возрос на 4,2%
За последние два года больше всего средства размещения открылось в Гурии
В 2017 году Грузию посетили 7,9 млн международных пассажиров-нерезидентов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты семи стран прибудут в Тбилиси 26 мая
Узбекистан и Грузия обсудили развитие транзитных грузоперевозок
Генпрокурор: В 2017 г в Армении преступность выросла на 8.1%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна