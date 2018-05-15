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НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море - Розария Пуглиси
15.05.2018 23:33
По словам главы Союзнического офиса НАТО в Грузии Розарии Пуглиси, сотрудничество Грузии и НАТО по вопросам Черноморской безопасности хорошо как для НАТО, так и Грузии, так как это увеличивает защищенность страны. Об этом она говорила на сегодняшней пресс-конференции.
«НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море. Возросшие отношения по вопросам Черноморской безопасности, это – путь, чтобы страна продвинулась в вопросе вступления в НАТО. Грузия уже вносит активный вклад с точки зрения безопасности. В Афганистане мы имеем большое количество грузинских солдат, которые воюют рядом с солдатами НАТО.
Грузия также заинтересована стать партнером НАТО в морских операциях. Грузия работает, чтобы получить команду, соответствующую стандартам НАТО и мы работаем, чтобы еще больше сблизиться. Сотрудничество Грузии и НАТО по вопросам Черноморской безопасности хорошо как для НАТО, которой нужны морские силы Грузии, так и для Грузии, так как это увеличивает защищенность страны», — заявила Розария Пуглиси.
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