Гражданин России задержан за сбыт наркотиков из 1709 закладок в Тбилиси

25.05.2018 18:10 Министерство внутренних дел Грузии задержало гражданина России по обвинению в реализации наркотиков из 1709 закладок в Тбилиси. Об этом заявил начальник главного управления Департамента по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.



Следствием установлено, что гражданин РФ С.З., 1988 года рождения, сбывал наркотические вещества в больших объемах через интернет и посредством мобильных аппликаций. Он был задержан в прилегающем к Тбилисскому морю (водохранилищу) территории в тот момент, когда размещать наркотики в тайники.



При личном досмотре у С.З. были изъяты 18 свертков наркотического вещества "гашиш".



С места происшествия полиция изъяла 61 сверток того же наркотического вещества, назначена экспертиза.



Следствием также установлено, что указанный гражданин России в течение последних трех месяцев не раз приезжал в Грузию якобы с туристическим визитом на 5 дней, размещал наркотические вещества в разных местах города Тбилиси с целью последующей реализации, фотографировал их, и нумеровал. Затем передавал информацию о закладках заказчикам.



В ходе осмотра мобильного телефона и компьютера задержанного были обнаружены фотографии места закладки наркотических веществ по всему Тбилиси, а также другие улики в электронном виде.



В результате следственного эксперимента и на основании показаний С.З., правоохранителям стало известно, что обвиняемый в ходе своих кратковременных визитов разместил наркотические вещества в 1709 местах, в том числе в 119 местах в парте на Тбилисском море, парке Ваке и разных районах столицы.















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