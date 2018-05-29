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В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко


29.05.2018   22:47
На российского журналиста Аркадия Бабченко совершено покушение. Об этом 29 мая сообщил журналист Айдер Муждабаев в своем Facebook.

"В Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", – написал он.

По словам источника издания "Обозреватель", до больницы пострадавшего не довезли.

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", — сказал источник.

По последней информации, поступившей в СМИ, Аркадий Бабченко скончался в машине "Скорой помощи".

Аркадий Бабченко популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года он выехал из России. Сначала он прибыл в Прагу, а потом переехал жить в Киев. В Грузии он известен своими репортажами в ходе российской агрессии в августе 2008 года.






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