На акции в Тбилиси задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый Интерполом - МВД

11.06.2018 19:17 По информации министерства внутренних дел Грузии, сегодня на проспекте Руставели задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола за разбой.



Как заявил на брифинге руководитель главного управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе, данное лицо правоохранители остановили в то время, когда он присоединялся к акции на проспекте Руставели.



«Сегодня на проспекте Руставели был задержан гражданин Республики Казахстан, который разыскивается по «красному циркуляру» Интерпола за убийство и разбой. Данное лицо правоохранители остановили в то время, когда он присоединялся к акции на проспекте Руставели. В ходе идентификации личности гражданин оказал сопротивление полиции, не подчинился их законным требованиям, по причине чего был задержан на месте. В ходе проверки при нем обнаружено холодное оружие», — заявил Мамука Челидзе.















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