Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На акции в Тбилиси задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый Интерполом - МВД


11.06.2018   19:17
По информации министерства внутренних дел Грузии, сегодня на проспекте Руставели задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола за разбой.

Как заявил на брифинге руководитель главного управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе, данное лицо правоохранители остановили в то время, когда он присоединялся к акции на проспекте Руставели.

«Сегодня на проспекте Руставели был задержан гражданин Республики Казахстан, который разыскивается по «красному циркуляру» Интерпола за убийство и разбой. Данное лицо правоохранители остановили в то время, когда он присоединялся к акции на проспекте Руставели. В ходе идентификации личности гражданин оказал сопротивление полиции, не подчинился их законным требованиям, по причине чего был задержан на месте. В ходе проверки при нем обнаружено холодное оружие», — заявил Мамука Челидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская авиакомпания Myway Airlines запускает рейсы в Украину
В Тбилиси со всех рекламных баннеров сняли рекламу табачных изделий
Грузия на 20 месте в мире по экспорту вина
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов
«ИнгурГЭС» остановят на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Страны G7 подписали соглашение по совместному реагированию на враждебные действия РФ
Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси началась акция протеста
Посол: Болгария может сыграть роль страны–транзитера в проекте "Южный газовый коридор"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна