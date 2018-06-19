Грузия получит новейшие ПЗРК Stinger - министр обороны

19.06.2018 21:09 Грузия получит новейшие противовоздушные тактические системы Stinger. Об этом заявил сегодня кандидат в министры обороны Грузии Леван Изория в ходе своего выступления в парламенте.



Изория также коснулся отношений Грузия - НАТО и отметил, что в последнее время страна смогла усилить устойчивость боеготовности и еще больше сблизиться со стандартами Североатлантического альянса.



"Оборонный бюджет представляет 2% от ВВП. Самое главное, что 20% бюджета направлены на оснащение. Это один из основных стандартов НАТО, которым удовлетворяют лишь 8 членов альянса, и мы, как страна-аспирант, удовлетворяем эти стандарты", - заявил Изория.



По его же словам, кроме противотанковых система Javelin, которые Грузия уже получила, грузинская сторона получила обещание об усилении и противовоздушное обороны.



"Примерно месяца назад я был в США и мы получили позитивные обещания с тем, что Грузия вместе с "Джавелинами" получит новейшие противовоздушные тактические системы "Стингер". Это в определенной степени признание политики, которую мы проводим в оборонной сфере", - заявил Изория.















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