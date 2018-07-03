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В Грузии не комментируют информацию о задержании причастного к убийству российского пилота гражданина Турции


03.07.2018   16:39
Официальные структуры в Грузии не стали комментировать информацию турецких СМИ о задержании в стране Серкана Куртулуша, которого обвиняют в причастности к убийству российского пилота Олега Пешкова, пишет агентство "Демирорен".

По его информации, в Тбилиси задержали гражданина Турции Серкана Куртулуша, его разыскивал Интерпол, мужчина теперь находится в тюрьме грузинского города Рустави. Турция направила Грузии запрос на его выдачу.

Серкан Куртулуш был среди 18 подозреваемых, которые предстали перед судом по обвинению в убийстве Олега Пешкова в ноябре 2015 года.

Напомним, турецкие ВВС 24 ноября 2015 года сбили Су-24 российских ВКС в небе над Сирией. Российским летчикам удалось катапультироваться, но по ним с земли открыли огонь боевики. Олег Пешков был застрелен, когда спускался на парашюте.






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