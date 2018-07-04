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Теракт или хулиганство - инцидент в аэропорту Тбилиси
04.07.2018 17:50
В одну из комнат на территории аэропорта Тбилиси неизвестный забросил оборудование с угарным газом. Возникла паника. Информацию агентству "Дрони.ge" подтвердили в Службе по связям с общественностью аэропорта.
В пресс-службе также отметили, что аэропорт работает без перебоев, а за деталями просили обратиться к МВД.
Инцидент, по информации источника агентства, произошел несколько дней назад.
По информации агентства, в результате этого инцидента несколько человек перевезены в больницу с диагнозом "интоксикация". Известно также, что изъяты записи с видеокамер. На них видно, что мужчина 40 лет бросает что-то в комнату, затем нападает на кассу. После этого несколько человек увозят в стационар.
Официальные ведомства пока ничего не сообщают об этом инциденте.
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