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Теракт или хулиганство - инцидент в аэропорту Тбилиси


04.07.2018   17:50
В одну из комнат на территории аэропорта Тбилиси неизвестный забросил оборудование с угарным газом. Возникла паника. Информацию агентству "Дрони.ge" подтвердили в Службе по связям с общественностью аэропорта.

В пресс-службе также отметили, что аэропорт работает без перебоев, а за деталями просили обратиться к МВД.

Инцидент, по информации источника агентства, произошел несколько дней назад.

По информации агентства, в результате этого инцидента несколько человек перевезены в больницу с диагнозом "интоксикация". Известно также, что изъяты записи с видеокамер. На них видно, что мужчина 40 лет бросает что-то в комнату, затем нападает на кассу. После этого несколько человек увозят в стационар.

Официальные ведомства пока ничего не сообщают об этом инциденте.







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