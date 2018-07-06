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Стреляли в зятя президента Грузии


06.07.2018   09:56
Произошло вооруженное нападение на зятя президента Грузии. Миндия Гогочури получил четыре пулевых ранения, сообщает телекомпания "Рустави 2".

Согласно информации, Гогочури находится в Республиканской больнице, где ему проводится хирургическая операция.

Другие детали происшествия на данный момент не известны.






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