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Стреляли в зятя президента Грузии
06.07.2018 09:56
Произошло вооруженное нападение на зятя президента Грузии. Миндия Гогочури получил четыре пулевых ранения, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Согласно информации, Гогочури находится в Республиканской больнице, где ему проводится хирургическая операция.
Другие детали происшествия на данный момент не известны.
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