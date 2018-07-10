Израиль поделится с Грузией военным опытом

10.07.2018 12:46 Израиль поделится с Грузией опытом в сфере военного резерва и мобилизации, говорится в сообщении на сайте министерства обороны Грузии.



Об этом было заявлено в первый день трехдневного визита представителей Армии обороны Израиля в Тбилиси под руководством начальника отделения по планировке человеческими ресурсами и управлению, бригадного генерала Эрана Шана.



Делегация Израиля прибыла в Грузию по приглашению министра обороны Левана Изория, который в мае текущего года посетил эту страну с двухдневным официальным визитом.



В Грузии с 1 июня действует новая система резервной службы, которая делится на два вида — активный резерв и мобилизационный резерв.

«Мы обсудили и поделились друг с другом нашими видениями в связи с тотальной обороной, коснулись также и системы резерва и мобилизации. Наша встреча не ограничивается сегодняшним днем. Мы и завтра продолжим встречу в рабочем режиме и выслушаем довольно интересные презентации с израильской стороны в связи с системой резерва и мобилизации», — сказал заместитель главы Генштаба ВС Грузии Шалва Джабахидзе.



«Я очень рад, что нахожусь в Грузии. Мы прибыли сюда по приглашению министра обороны Грузии. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным. Мы, с нашей стороны, поделимся с вами опытом и знаниями, которые пригодятся грузинской армии. Мы также получаем от Вооруженных сил Грузии, учимся друг у друга и делимся опытом», — сказал Шан.



В Тбилиси израильская делегация также проведет встречи с представителями разных структурных единиц Генштаба ВС Грузии и посетит Школу институционального возрождения (DIB).















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