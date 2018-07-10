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Грузия готова быть членом НАТО - министр обороны


10.07.2018   23:09
Сегодня Грузия готова быть членом НАТО, — так ответил министр обороны Грузии Леван Изория на вопрос Первого канала – готова ли сегодня Грузия вступить в НАТО.

По словам Изория, он говорит это исходя из тех оценок, которые не раз слышал со стороны стратегических партнеров.

«Я говорю это не только как гражданин Грузии, который наряду с другими своими согражданами всем сердцем и стремлением желает, чтобы этот процесс дошел до своей кондиции, а исходя из тех оценок, которые я не раз слышал со стороны наших стратегических партнеров.

Совсем недавно я находился в Афганистане, и то же самое я услышал от командующего миссией «Решительной поддержки». Николсон назвал изумительным те успехи, который у Грузии есть по уровню готовности вооруженных сил. У нас есть высокий уровень доверия, который завоевали грузинские солдаты и офицеры, которые находились в самых горячих точках. Это – признание их профессионализма, самоотверженности и верности. Признание того, что они стоят на самых ответственных позициях. Их деятельность связана с интересами Грузии и защитой свободы в глобальном контексте, достойного существования, порядка, основанного на международных нормах», — заявил Леван Изория.






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